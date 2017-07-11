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"Иннопром" позволил увеличить в 2,5 раза экспорт машиностроения Среднего Урала в КНР

Новости Урала
11 июля, 16:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

По словам врио губернатора Свердловской области, поставки механического оборудования увеличились в 10 раз, электрического - более чем в шесть раз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Проведение международной промышленной выставки "Иннопром" в 2015 году, когда страной-партнером был Китай, позволил Свердловской области увеличить в 2,5 раза экспорт продукции машиностроения в КНР. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках выставки "Иннопром-2017" врио губернатора региона Евгений Куйвашев.

"Опыт прошлых выставок показывает, что "Иннопром" - это действенный инструмент активизации международных связей. По итогам совместной организации выставки с Китаем в 2015 году в 2,5 раза вырос экспорт продукции машиностроения в КНР - до $29,6 млн, поставки механического оборудования - в 10 раз, электрического - более чем в 6 раз", - сказал он.

По словам Куйвашева, товарооборот между Свердловской областью и Индией благодаря партнерству при проведении "Иннопрома" в 2016 году вырос на 44% - до $269 млн. "А в первом квартале 2017 года - еще на 2%, было подписано первое межрегиональное соглашение - с индийским штатом Махараштра. Мы благодарны коллегам из Японии и руководству нашей страны за то, что нынешний "Иннопром" проходит в сопартнерстве со Страной Восходящего солнца, и рассчитываем, что международный форум инноваций позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень", - подчеркнул собеседник агентства.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

Смотрите также полный текст интервью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 

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