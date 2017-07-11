Объем инвестиций в Свердловскую область планируется увеличить к 2030 году в 16 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области планируется увеличить к 2030 году более чем в 16 раз. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал в области составили около 346 млрд рублей. Мы нацелены на то, чтобы не просто удержать планку, но и выходить на новый уровень. В программе "Пятилетка развития" поставлена задача - обеспечить выход Свердловской области в тройку регионов-лидеров как по экономическим, так и по социальным показателям. К 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз", - сказал он.

По словам Куйвашева, за последние пять лет удалось привлечь в экономику региона почти 2 трлн рублей. "Сегодня у нас реализуется ряд серьезных инвестпроектов. Среди них - продолжение строительства шахты "Черемуховская-Глубокая" на СУБРе (Североуральский бокситовый рудник), важный с точки зрения экологии производства и техперевооружения проект строительства новой доменной печи на "Евраз-НТМК" и завершение работ по шаропрокатному стану с инвестициями в 1 млрд рублей на этом предприятии. Это продолжающаяся локализация производства самолетов Л-410, новые разработки "Уральских локомотивов", - уточнил он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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