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Полиция выявила 35 родителей детей, разрисовавших машины на Фестивале красок в Челябинске

Новости Урала
11 июля, 17:25 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Взрослым грозит административная ответственность за пренебрежение обязанностями по воспитанию несовершеннолетних

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Полиция установила личности 35 родителей подростков, разрисовавших полицейские автомобили во время Фестиваля красок в Челябинске в конце мая этого года. Взрослым грозит административная ответственность за пренебрежение обязанностями по воспитанию несовершеннолетних, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"35 родителей подростков, которые нанесли порошкообразную краску на полицейские автомобили во время Фестиваля красок в Челябинске, установлены полицией по скриншотам с видеосъемки фестиваля. Они будут привлечены к административной ответственности за пренебрежение обязанностями по воспитанию несовершеннолетних. Большинство из них обещали заняться воспитанием своих детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 27 мая в Челябинске прошел Фестиваль красок, на котором подростки разрисовали полицейские автомобили. Полиция начала проверку по фактам нарушения общественного порядка. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал инцидент на фестивале "атакой на имидж региона" и призвал разобраться в причинах произошедшего.

Организаторы фестиваля ранее сообщали, что как такового фестиваля не было, так как руководство торгово-развлекательного комплекса "Горки", где должно было пройти мероприятие, расторгло договор о предоставлении территории. Организаторам удалось договориться с соседним магазином о размещении торговой палатки с красками, но проводить мероприятие с ведущими на сцене не стали.

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