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Совместная выставка Музеев Кремля и уральского музея пройдет в Париже в 2018 году

Новости Урала
11 июля, 17:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Проект с участием Музея истории камнерезного и ювелирного искусства пройдет в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Совместная выставка Музеев Московского Кремля и уральского Музея истории камнерезного и ювелирного искусства будет открыта в Париже в 2018 году. Она пройдет в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025, сообщила в интервью ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в рамках выставки "Иннопром".

"В этом году в честь 25-летия нашего Музея истории камнерезного и ювелирного искусства была подготовлена совместная выставка с Музеями Московского Кремля. Во время посещения этой выставки с Еленой Гагариной (директора Музеев Кремля - прим. ТАСС) была достигнута договоренность о том, что мы найдем помещение в одном из музеев Парижа, чтобы представить там экспонаты из сокровищниц нашего уральского музея и кремлевского собрания", - сказала Учайкина.

Она отметила, что проведение выставки планируется до ноября 2018 года. "Нам бы хотелось, чтобы члены заявочного комитета (ЭКСПО-2025 - прим. ТАСС), которые проживают в Париже, могли познакомиться с возможностями Свердловской области не только как промышленного центра, но и как культурной столицы Урала", - подчеркнула министр культуры региона.

Ранее ТАСС сообщал, что пианист Денис Мацуев готов организовать музыкальную акцию в Париже вместе с Уральским молодежным симфоническим оркестром в поддержку заявки Екатеринбурга. "У него (Мацуева - прим. ТАСС) в следующем году три концерта будут в Париже. Если выставка совпадет с датами его концерта, то это один вариант, а если не совпадет, то Денис выразил готовность прилететь в день открытия выставки, чтобы поддержать ее своим присутствием и концертом", - отметила собеседница агентства.

14 июня в Париже состоялась 161-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, на которой были представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, в том числе, заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Кроме России, на ЭКСПО-2025 также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером является Япония, организатором - Министерство промышленности и торговли РФ, оператором - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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