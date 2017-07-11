На "Иннопроме" договорились о японских гастролях артистов из Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Творческие коллективы из Свердловской области отправятся на гастроли в Японию, переговоры по этому вопросу прошли в Екатеринбурге на международной промышленной выставке "Иннопром-2017", сообщила ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина.

"В рамках перекрестного года России и Японии мы сейчас обсуждаем варианты, которые могли бы быть интересны японской стороне. … Мы определяемся с концепцией гастролей, сроками и составом коллективов, которые поедут в Японию", - сказала Учайкина.

По ее словам, рассматривается возможность участия в гастролях Уральского государственного академического русского народного хора, который выступал уже в 40 странах, а в День России дал концерт на государственном приеме во Вьетнаме. "Возможно, это будет также ансамбль "Изумруд" Свердловского музкома, квартет "Урал", музыканты из оркестра Свердловской филармонии, ансамбль танца "Улыбка" детской филармонии", - сказала она.

Учайкина отметила, что в рамках "Иннопрома" впервые проходит масштабная культурная программа "Недели Японии на Урале", в рамках которой в Свердловскую область приехали более 100 японских артистов и спортсменов, чтобы представить культуру своей страны. Среди них группа барабанщиков Aska, выступившая на открытии выставки, студенты Токийского университета искусств, давшие концерт в Алапаевске - городе детства композитора Петра Чайковского, японское джазовое трио, выступившее на сцене Свердловской филармонии. Для участников выставки представлена ретроспектива классиков японского кино на кинопленке, запланированы показательные выступления мастеров фехтования кендо и российская премьера японского мультфильма "Жил-был кот".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", страной - партнером выставки стала Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.