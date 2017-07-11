Делегация Чехии на "Иннопроме" предложила выступить партнером выставки в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Делегация Чешской Республики предложила российским коллегам стать партнером Международной промышленной выставки "Иннопром" в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП).

"Делегация Чехии предложила российским коллегам стать партнерами выставки через два года. По словам руководителя Чешско-Российского делового совета Зденека Збытека, "Екатеринбург-ЭКСПО" стремительно развивается и уже перегнал выставку в Брно", - сообщили там.

По данным пресс-службы, в ноябре в Екатеринбург приедет президент Чехии Миллош Земан, который, в том числе, обсудит возможное участие чешской стороны в качестве партнера выставки.

По словам президента УТПП Андрея Беседина, экспорт предприятий Среднего Урала в Чехию в 2016 году вырос на 53%, а импорт - на 14%. В первом квартале 2017 года товарооборот увеличился на 91%.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером является Япония, организатором - Министерство промышленности и торговли РФ, оператором - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.