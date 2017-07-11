Более 500 компаний из России и Китая примут участие в бирже контактов на "Иннопроме"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 500 компаний из России и Китая примут участие в бирже контактов в среду, в рамках которой запланированы B2B переговоры. Об этом в интервью ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбург с 10 по 13 июля, сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
"В бирже контактов примут участие 215 компаний из КНР и около 300 из Свердловской области и регионов РФ", - сказал он.
"Все компании условно отнесены в те или иные группы, в которых люди смогут проводить переговоры и обмениваться контактами. Например, в блок машиностроения входит порядка 50 компаний", - пояснил он.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.