Около 600 зарубежных туристов ежегодно посещают Центр Илизарова в Кургане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 600 туристов из стран ближнего зарубежья ежегодно посещают Российский научный центр им. Г. А. Илизарова в Кургане, где расположен единственный в России музей травматологии и ортопедии. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель научного центра Александр Губин в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"Центр Илизарова является, наверное, самым старым отечественным институтом, клиникой, которая занимается медицинским туризмом. У нас он развивается еще с 1980-х гг. Еще при советской власти к нам приезжало большое количество иностранных курсантов, которые учились, и пациенты, которые проходили лечение. Сейчас к нам ежегодно приезжает порядка 500-600 человек из ближнего зарубежья и 30-40 человек из дальнего зарубежья", - сказал собеседник агентства.

По словам Губина, в рамках развития медицинского туризма обустроен мемориальный парк Илизарова. "Там есть несколько памятников, красивые газоны, парковые дорожки, спортивные и детские площадки. Также есть музей, где не просто можно узнать про историю центра, про историю Илизарова, но и все про ортопедию. И еще один очень важный момент - там можно побороть свои страхи перед медицинскими манипуляциями", - уточнил он.

Он добавил, что центр является постоянной площадкой для проведения крупных научно-практических конференций. "В прошлом году была самая масштабная конференция за всю историю центра: у нас было более 500 участников из 35 стран, 150 участников были из дальнего зарубежья. В этом году была конференция поскромнее: было более 200 участников, порядка 12 стран", - пояснил Губин.

Курганский научный центр им. академика Г. А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза, сегодня его применяют более чем в 60 странах мира, он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Лечение и реабилитацию в курганской клинике ежегодно проходят свыше 12 тыс. человек.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика".

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