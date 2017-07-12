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Кинематографисты Индии примут участие в фестивале российского кино на Урале

Новости Урала
12 июля, 11:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Переговоры по этому вопросу прошли в Индии после того, как страна выступила партнером выставки "Иннопром" в 2016 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Кинорежиссеры из Индии станут участниками второго Уральского открытого фестиваля российского кино, который пройдет в Свердловской области со 2 по 8 сентября. Также планируется провести фестиваль индийского анимационного кино, сообщила в среду ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина.

"В привлечении кинематографистов нам помогает Уральский открытый фестиваль российского кино, который в этом году будет проходить во второй раз ... Вот на фестиваль этого года приедут индийские кинорежиссеры, которые будут участвовать и в наших пленэрах, на которых можно было бы придумать совместный проект", - сказала Учайкина на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Она отметила, что переговоры по этому вопросу прошли в Индии после того, как страна выступила партнером выставки "Иннопром" в 2016 году.

По ее словам, сейчас обсуждается вопрос о создании в Свердловской области кинокомиссии, которая будет определять политику региона в области кино. "Интерес к региону есть, это подтверждает то, что будет фестиваль индийского кино, фестиваль анимационного индийского кино, поскольку оно находится на подъеме, а мы о нем мало знаем. Такими шагами через кинофестивали мы подходим к привлечению внимания экспертов в сфере кино, чтобы выйти на создание кинокомиссии", - добавила Учайкина.

Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет в Свердловской области во второй раз. Почетными гостями форума в этом году станут российские режиссеры Александр Сокуров и Алла Сурикова. Жюри киносмотра возглавит режиссер и сценарист Андрей Прошкин. В рамках "Уралкинофеста" в Екатеринбурге и городах области будет показано более 70 фильмов, пройдут творческие встречи, круглые столы и специальные события.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопром-2017" стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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