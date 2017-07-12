Монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби" откроют на Урале в конце октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Маски скорби" по проекту Эрнста Неизвестного будет открыт под Екатеринбургом 30 октября. Также планируется реконструировать мемориальных комплекс жертвам политических репрессий, сообщила в среду ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Буквально несколько дней назад была определена дата открытия монумента - 30 октября этого года. Место определено, по желанию Эрнста Иосифовича это 12-й километр Московского тракта, где сегодня располагается мемориал жертвам политических репрессий ... Необходимо реконструировать и сам этот мемориальный комплекс, чтобы подготовить площадку под монумент, который весит порядка 6 тонн", - сказала Учайкина на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Маски скорби" - это два стилизованных человеческих лица, обращенные в разные стороны света - в Европу и Азию. Из глаз у них текут слезы, которые так же выполнены в виде скорбных человеческих лиц. Памятник символизирует покаяние, уважение к жертвам, пострадавшим от политических репрессий в сталинские времена.

Эрнст Неизвестный планировал установить такие мемориальные комплексы в трех городах России - на своей исторической родине в Свердловске (нынешнем Екатеринбурге), в Воркуте (Республика Коми) и Магадане, где было множество лагерей. По замыслу автора, композиция должна была образовать так называемый "Треугольник скорби". Пока памятник установлен только в Магадане, он был открыт в 1996 году.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопром-2017" стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.