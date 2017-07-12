Суд в Екатеринбурге приговорил к колонии двоих мужчин за нападение на журналистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Районный суд Екатеринбурга приговорил двух работников автосервиса "Констант" к одному году девяти месяцам колонии общего режима за нападение на журналистов Уральской окружной телекомпании "Ермак" и тяжелое избиение клиента. Об этом сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

"Орджоникидзевский районный суд назначил Борису и Константину Лущиковым наказание по одному году и девяти месяцам колонии общего режима. Они признаны виновными в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, в насилии над журналистами, повреждении их имущества, а также в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести", - сказали в областной прокуратуре.

По данным суда, в конце июля 2016 года у жителя Екатеринбурга возник конфликт с сотрудниками автосервиса "Констант", после чего мужчина обратился в СМИ с заявлением о нарушении его прав как потребителя услуг. "Съемочная группа Уральской окружной телекомпании "Ермак" с мужчиной приехали по редакционному заданию в автосервис, но его сотрудники Борис и Константин Лущиковы избили своего клиента, нанеся вред средней тяжести его здоровью, а затем выбили микрофон у корреспондента, отобрали камеру у оператора и несколько раз его ударили", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.