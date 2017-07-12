Суд начал слушания по делу о взыскании с медиков 10 млн руб. за подмену детей в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска в среду начал рассмотрение иска о взыскании с медработников 10 млн рублей в счет компенсации морального вреда женщине, которой 30 лет назад подменили в роддоме дочь. Представители ответчика - Перинатального центра Челябинской области - исковые требования не признают, передает корреспондент ТАСС из суда.

Истец утверждает, что в 1987 году родила дочь в роддоме в Челябинске, а медики перепутали ее ребенка с другой девочкой. Она пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы - родство подтверждено ДНК-исследованием.

"Просим суд взыскать 10 млн рублей (в пользу истца Зои Тугановой - прим. ТАСС) за причиненный моральный вред (нанесенный подменой ребенка в 1987 году - прим. ТАСС) с ответчика - Перинатального центра Челябинской области. А если у ответчика денег для выплаты не хватит, то с Министерства здравоохранения Челябинской области за счет бюджета Челябинской области", - озвучил во время предварительного судебного заседания исковые требования законный представитель истца.

Он обосновал эти требования тем, что Зоя Туганова испытывает моральные и физические страдания от осознания того, что ее родная дочь из-за халатности врачей выросла в чужой семье, где не получила должного образования и заботы. "Истица находится в постоянном стрессе, беспокойстве, переживает за родную дочь", - сказал представитель Тугановой.

Представители Перинатального центра Челябинской области и регионального Министерства здравоохранения исковые требования не признали. Они попросили предоставить в суд документы, подтверждающие факт родов и понесенных моральных страданий. Представитель областного Минздрава сообщил суду, что его ведомство не является собственником регионального Перинатального центра, а потому не может выступать одним из ответчиков по делу.

По итогам заседания судья приняла решение отложить предварительное судебное заседание до 28 июля с тем, чтобы у истца была возможность предоставить суду затребованные ответчиками бумаги. Она добавила, что по существу дело будут рассматривать 9 августа.