Свердловская область претендует на создание центра распределения иностранных грузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического кластера поможет образованию в регионе центра по переработке и распределению иностранных грузов, в первую очередь из Китая. Об этом сообщил в среду в ходе панельной дискуссии "Транс-Евроазиатское логистическое партнерство: Транспортные коридоры" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" сообщила врио директора Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук Юлия Лаврикова.

"Свердловская область наряду с несколькими регионами может претендовать на роль межрегионального центра по консолидации переработки и распределения импортных грузов, с определенными полномочиями, особенно если Китай мы рассматриваем как стратегического партнера", - сказала Лаврикова.

По ее словам, разработана концепция регионального транспортно-логистического кластера. "Кластер создается для сокращения логистической составляющей в себестоимости продукции региона и для ее выхода на большой рынок. Прошло первое обсуждение кластера с его потенциальными участниками, заключены первые документы по взаимодействию", - добавила она.

Лаврикова пояснила, что стратегия развития Свердловской области до 2030 года предполагает реализацию проекта "Международный транспортно-логистический хаб". "Мы глубоко этот проект разрабатывали с Уральской логистической ассоциацией и продвигаем его на федеральном уровне. В области существует глобальный транспортный коридор с перспективами развития, но есть и ограничения - это ориентация транспортных потоков импортной продукции на Москву, она существенно сдерживает развитие экономики региона в целом и его транспортно-логистического комплекса", - отметила она.

Директор института уточнила, что в регионе изменилась структура экспорта и импорта, увеличилась доля вывозимой высокотехнологичной продукции. "По экспорту в Уральском федеральном округе в лидерах Свердловская область, Ханты- Мансийский автономный округ, по импорту - Свердловская и Челябинская области. А на первом месте среди стратегических партнеров Свердловской области по импорту стоит Китай, и его можно рассматривать как основного партнера для транспортно-логистического взаимодействия", - считает Ларикова.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.