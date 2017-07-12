Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловская область претендует на создание центра распределения иностранных грузов

Новости Урала
12 июля, 14:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

В первую очередь речь идет о поставках из Китая

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического кластера поможет образованию в регионе центра по переработке и распределению иностранных грузов, в первую очередь из Китая. Об этом сообщил в среду в ходе панельной дискуссии "Транс-Евроазиатское логистическое партнерство: Транспортные коридоры" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" сообщила врио директора Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук Юлия Лаврикова.

"Свердловская область наряду с несколькими регионами может претендовать на роль межрегионального центра по консолидации переработки и распределения импортных грузов, с определенными полномочиями, особенно если Китай мы рассматриваем как стратегического партнера", - сказала Лаврикова.

По ее словам, разработана концепция регионального транспортно-логистического кластера. "Кластер создается для сокращения логистической составляющей в себестоимости продукции региона и для ее выхода на большой рынок. Прошло первое обсуждение кластера с его потенциальными участниками, заключены первые документы по взаимодействию", - добавила она.

Лаврикова пояснила, что стратегия развития Свердловской области до 2030 года предполагает реализацию проекта "Международный транспортно-логистический хаб". "Мы глубоко этот проект разрабатывали с Уральской логистической ассоциацией и продвигаем его на федеральном уровне. В области существует глобальный транспортный коридор с перспективами развития, но есть и ограничения - это ориентация транспортных потоков импортной продукции на Москву, она существенно сдерживает развитие экономики региона в целом и его транспортно-логистического комплекса", - отметила она.

Директор института уточнила, что в регионе изменилась структура экспорта и импорта, увеличилась доля вывозимой высокотехнологичной продукции. "По экспорту в Уральском федеральном округе в лидерах Свердловская область, Ханты- Мансийский автономный округ, по импорту - Свердловская и Челябинская области. А на первом месте среди стратегических партнеров Свердловской области по импорту стоит Китай, и его можно рассматривать как основного партнера для транспортно-логистического взаимодействия", - считает Ларикова.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росатом заверил, что перенос ввода ледокола "Арктика" не приведет к проблемам
2
СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
3
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
6
Во время акций протеста в Гамбурге арестовали двух россиян
7
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
Темы дня
Реклама