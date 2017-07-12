Власти Челябинской области направят 1,2 млрд рублей на сдерживание роста тарифов ЖКХ

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области выделили 1,2 млрд рублей на ограничение предельного роста тарифов ЖКХ в регионе на уровне не выше 3,9% в 2017 году, сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.

"Сегодня на областном аппаратном совещании у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципальных образований обсуждался вопрос ограничения роста платежей граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. Постановлением губернатора этот рост ограничен до уровня 3,9% (при экономически обоснованном росте на уровне 8,4% - прим. ТАСС). Кроме того, из бюджета области выделено 1,2 млрд рублей для компенсации теплоснабжающим организациям за установленный тариф на тепловую энергию, что позволит обеспечить введенное ограничение суммарного роста тарифов ЖКХ", - сказали в пресс-службе.

По официальным данным, рост абсолютного значения тарифов на территории Челябинской области ниже или сопоставим с другими субъектами УрФО. "В Екатеринбурге рост составил 5%, в Тюмени - 5,4%, в Ханты-Мансийске - 4,2%. Кроме того, по данным мониторинга цен тарифов по стране, проведенного Федеральной антимонопольной службой, среди самых низких тарифов Челябинская область занимает девятое место по теплу, 29 место по водоснабжению, 31 место по водоотведению", - отметили в пресс-службе.