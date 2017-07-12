Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фармкомпании ЮАР планируют наладить поставку лекарств на Урал

Новости Урала
12 июля, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, у Свердловской области и ЮАР также есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Фармацевтические компании из Южно-Африканской Республики намерены наладить поставку лекарственных препаратов в Свердловскую область. Об этом в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, подводя итоги круглого стола, посвященного сотрудничеству с африканскими странами.

"Впервые на "Иннопроме" прошел круглый стол "Африка - восходящая звезда", посвященный сотрудничеству с африканскими странами. В ходе обсуждения выяснилось, что российский бизнес, в частности, заинтересован в южноафриканской платине. Те встречи, которые прошли (на "Иннопроме"), позволяют мне сказать, что представители бизнес-сообщества ЮАР хотят сотрудничать с нами в области здравоохранения, в частности, фармацевтические компании, которые выпускают препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний. На "Иннопроме" представители Минздрава обсудили вопрос данного сотрудничества", - сказала Бабушкина.

По ее словам, также у Свердловской области и ЮАР есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования. "Уральский федеральный университет работает с вузами ЮАР. Студенты из этой республики уже обучаются у нас, а пять уральцев - там, это первые шаги в сотрудничестве", - сказала Бабушкина. Она подчеркнула, что в рамках "Иннопрома" встречалась с Послом ЮАР в РФ Номасонто Марией Сибанда-Туси.

"Для обоих государств важно налаживание межрегиональных связей. Не случайно наиболее тесное взаимодействие выстраивается между Свердловской областью и провинцией Мпумаланга, которая готова выступить связующим звеном с таким государствами, как Свазиленд и Зимбабве. Я встречалась не только с чрезвычайным и полномочным послом Южно-Африканской Республики, но и с послом Зимбабве", - отметила собеседница агентства.

Ранее в интервью ТАСС посол ЮАР сообщила, что южноафриканские промышленники планируют продвигать свою продукцию на российском рынке. Для этого представители государства-члена БРИКС рассматривают возможность полноценного участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и промышленной выставке "Иннопром". Номасонто Мария Сибанда-Туси подчеркнула, что бизнес-диалог между Россией и ЮАР крепнет. Правительство ЮАР заинтересовано в привлечении российских промышленных технологий.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" стала Япония, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AFP: от Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
3
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированными
4
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
5
В Кремле считают нормальным перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"
6
ВС РФ ликвидировал Международную конфедерацию союза художников
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама