Фармкомпании ЮАР планируют наладить поставку лекарств на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Фармацевтические компании из Южно-Африканской Республики намерены наладить поставку лекарственных препаратов в Свердловскую область. Об этом в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, подводя итоги круглого стола, посвященного сотрудничеству с африканскими странами.

"Впервые на "Иннопроме" прошел круглый стол "Африка - восходящая звезда", посвященный сотрудничеству с африканскими странами. В ходе обсуждения выяснилось, что российский бизнес, в частности, заинтересован в южноафриканской платине. Те встречи, которые прошли (на "Иннопроме"), позволяют мне сказать, что представители бизнес-сообщества ЮАР хотят сотрудничать с нами в области здравоохранения, в частности, фармацевтические компании, которые выпускают препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний. На "Иннопроме" представители Минздрава обсудили вопрос данного сотрудничества", - сказала Бабушкина.

По ее словам, также у Свердловской области и ЮАР есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования. "Уральский федеральный университет работает с вузами ЮАР. Студенты из этой республики уже обучаются у нас, а пять уральцев - там, это первые шаги в сотрудничестве", - сказала Бабушкина. Она подчеркнула, что в рамках "Иннопрома" встречалась с Послом ЮАР в РФ Номасонто Марией Сибанда-Туси.

"Для обоих государств важно налаживание межрегиональных связей. Не случайно наиболее тесное взаимодействие выстраивается между Свердловской областью и провинцией Мпумаланга, которая готова выступить связующим звеном с таким государствами, как Свазиленд и Зимбабве. Я встречалась не только с чрезвычайным и полномочным послом Южно-Африканской Республики, но и с послом Зимбабве", - отметила собеседница агентства.

Ранее в интервью ТАСС посол ЮАР сообщила, что южноафриканские промышленники планируют продвигать свою продукцию на российском рынке. Для этого представители государства-члена БРИКС рассматривают возможность полноценного участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и промышленной выставке "Иннопром". Номасонто Мария Сибанда-Туси подчеркнула, что бизнес-диалог между Россией и ЮАР крепнет. Правительство ЮАР заинтересовано в привлечении российских промышленных технологий.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" стала Япония, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.