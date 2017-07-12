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Агентство развития территорий будет создано на Среднем Урале для поддержки малого бизнеса

Новости Урала
12 июля, 14:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Ожидается, что проект будет действовать в Каменске-Уральском, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральском и Североуральском городских округах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Агентство развития территорий будет создано в Свердловской области для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующие трехсторонние соглашения между региональным министерством инвестиций и развития, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и главами шести моногородов Среднего Урала были подписаны в среду на международной промышленной выставке "Иннопром-2017", передает корреспондент ТАСС.

"Новый проект, в рамках которого мы сегодня подписываем соглашения - это Агентство развития территорий. Проект направлен на то, чтобы более глубоко проанализировать возможности для развития малого и среднего бизнеса в этих (шести - прим. ТАСС) городах, найти новую нишу, создать бизнес-планы, обеспечить их формами и инструментами государственной поддержки. Также соглашение направлено на то, чтобы предложить предприятиям малого и среднего бизнеса, начинающим предпринимателям реализовать свои проекты при помощи инструментов Агентства развития территорий", - сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Ожидается, что Агентство развития территорий будет работать в Каменске-Уральском, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральском и Североуральском городских округах.

По словам временно исполняющего полномочия главы администрации городского округа Первоуральск Валерия Хорева, такое соглашение дает толчок развитию МСБ в моногородах. "Агентство должно будет осуществлять навигацию развития бизнеса на той территории, где оно создано, то есть, смотреть, какие ниши в малом и среднем бизнесе можно развивать. Кроме того, это и консультационная составляющая, обучающая составляющая, то есть, воспитание и выращивание предпринимателей, допустим, со школьной скамьи, а такое рассматривается. Также есть брокерское направление - помощь в кредитовании, в финансировании, выделение грантов и субсидий, помощь по страховым вопросам", - пояснил он в беседе с ТАСС.

Хорев отметил, что соглашения также будут подписаны и с градообразующими предприятиями. "У нас (моногородов - прим. ТАСС) есть градообразующие предприятия, использующие в производстве материалы, которые закупаются за пределами Свердловской области. Почему бы нам их здесь не развивать? Поэтому такие соглашения будут создаваться еще и с градообразующими предприятиями", - подчеркнул собеседник агентства.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой этого года стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония, организатором - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператором - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство ТАСС.

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