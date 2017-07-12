Таможенники предложили создать на Урале Центр электронной коммерции для отсеивания посылок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Уральское таможенное управление предлагает создать на Урале Центр электронной коммерции, который будет заниматься отсеиванием проблемных посылок. Об этом сообщил ТАСС в рамках выставки "Иннопром-2017" и. о. начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора.

"Надо избавить нас от дополнительной работы, а именно досмотра, контроля, оформление возвратов. Мы предлагаем создать Центр электронной коммерции, который будет выступать в качестве посредника между иностранными интернет-площадками и отечественными потребителями. Такой центр поможет фильтровать заказы, которые точно не пропустит таможенная служба, и у нас не будет холостого перемещения таких товаров до России и обратно в интернет-магазин", - сказал он.

По его словам, с оформлением посылок электронной коммерции на данный момент возникают большие проблемы. "Клиенты жалуются, что товары не доходят, задерживаются. Но не все товары мы пропускаем, например, гаджеты без нотификации, растения, семена, радиоактивные товары, сильнодействующие вещества. Приходится останавливать данные товары, оформлять возврат и отправлять обратно иностранному поставщику, это дополнительные силы, время и средства", - уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что проблемные посылки составляют около 3% от общего объема уральской электронной коммерции. "В большинстве случаев процессуальные документы не составляются, уголовные и административные дела не возбуждаются, так как ответственность несут отправители. Понимая, что ответственности не возникнет, иностранные площадки продают товары, не информируя покупателей о российских таможенных правилах, поэтому потребитель, потеряв деньги, пишет жалобы. Только в этом году мы получили более 800 обращений с просьбой помочь с посылками", - пояснил он.

По данным Уральского таможенного управления, объем посылок, заказанных через интернет-торговлю, на Урале вырос в шесть раз. "В условиях развивающейся интернет-торговли объемы почтовых отправлений растут с каждым днем. В этом году мы оформили таможенных отправлений в шесть раз больше, чем в 2015 году, почти 25 млн штук за первое полугодие. Их оформляют в месте международного почтового обмена в Екатеринбурге", - сказал Чмора.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля 2017 года, тема "Иннопрома-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония, организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.