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На Урале неработающим пенсионерам за два года выделят более 410 млн руб. на газификацию

Новости Урала
12 июля, 15:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Льгота может охватить до 4000 жителей Свердловской области

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© ТАСС/Вадим Рымаков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области в 2017-2018 гг. направит более 410 млн рублей на компенсацию затрат на газификацию неработающим пенсионерам. Об этом в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставке "Иннопром" сообщила в среду председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"У нас (в Свердловской области) социально-ориентированный бюджет. Даже в самое сложное время, когда внешнеэкономическая ситуация была тяжелая, мы не отказались ни от одного социального закона. В июне 2017 года при очередном внесении изменений в бюджет региона мы приняли закон, добавив 164 млн рублей на компенсацию затрат на газификацию неработающим пенсионерам. В 2018 году мы планируем выделить около 250 млн рублей на эти цели", - сказала Бабушкина, уточнив, что данная льгота может охватить до 4000 жителей Свердловской области.

В этом году в "Иннопроме" принимают участие более 600 компаний, почти 95 стран направили в Екатеринбурге представителей, чтобы развивать промышленные связи с российскими предприятиями. За первые два дня выставки "Иннопром" уже посетили почти 45 тыс. человек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля 2017 года, тема "Иннопрома-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония, организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

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