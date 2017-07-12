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Менингит подтвердился у четырех из девяти детей, госпитализированных из лагеря на Урале

Новости Урала
12 июля, 15:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 12, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось о четырех госпитализированных

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Диагноз менингит энтеровирусной этиологии подтвердился у четырех детей, доставленных в больницу из спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" в Челябинской области. Всего с подозрением на заболевание с 3 по 12 июля были госпитализированы девять воспитанников лагеря, сообщает в среду пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее сообщалось о четырех госпитализированных, из которых у двоих была диагностирована энтеровирусная инфекция.

"На данный момент из двух отрядов лагеря ("Олимпиец", Челябинская область - прим. ТАСС) госпитализировано девять детей. У четверых из них диагностирован серозный менингит энтеровирусной этиологии, у пятерых детей менингит не обнаружен", - пояснили в пресс-службе. В министерстве добавили, что в лагере были дети из разных муниципалитетов, сейчас за всеми наблюдают врачи на местах. В целом эпидемиологическая ситуация в Челябинской области находится в норме и под контролем Роспотребнадзора, Минздрава и медицинских организаций региона.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сосновского района Челябинской области организовала проверку сообщений СМИ о четырех заболевших менингитом детях в спортивном лагере "Олимпиец". Позже двоим из них был поставлен диагноз энтеровирусная инфекция.

В администрации лагеря ТАСС сообщили, что первый заезд стартовал в этом году 27 июня. Накануне открытия были проведены все необходимые мероприятия: санитарная и противоклещевая обработка территории, анализ воды, проверка пищеблока. После этого лагерь в установленном порядке обследовала специальная комиссия, которая выдала санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарным правилам.

Заболевшие дети приехали на отдых в составе одной футбольной секции. Они, как и все отдыхающие в лагере "Олимпиец", при поступлении представили необходимые медицинские справки из поликлиник по месту жительства. Первый случай заболевания был зафиксирован 3 июля.

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