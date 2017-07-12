Обязанности отстраненного главы свердловского СУ СК РФ будет исполнять его заместитель

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Полковник юстиции Алексей Невгад стал врио главы СУ СК РФ по Свердловской области после того, как был временно отстранен от исполнения обязанностей руководителя Валерий Задорин за волокиту в расследовании уголовного дела о невыплаты зарплаты рабочим в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Врио руководителя СУ СК РФ по Свердловской области возложено на Алексея Невгада. Он занимает должность заместителя руководителя", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организована служебная проверка в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург для проведения проверочных мероприятий. На время проведения проверки принято решение об отстранении от должности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области.