Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обязанности отстраненного главы свердловского СУ СК РФ будет исполнять его заместитель

Новости Урала
12 июля, 16:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Ранее Валерий Задорин был временно отстранен от исполнения обязанностей руководителя регионального управления СК за волокиту в расследовании дела о невыплаты зарплаты в Нижнем Тагиле

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Полковник юстиции Алексей Невгад стал врио главы СУ СК РФ по Свердловской области после того, как был временно отстранен от исполнения обязанностей руководителя Валерий Задорин за волокиту в расследовании уголовного дела о невыплаты зарплаты рабочим в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Врио руководителя СУ СК РФ по Свердловской области возложено на Алексея Невгада. Он занимает должность заместителя руководителя", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина организована служебная проверка в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург для проведения проверочных мероприятий. На время проведения проверки принято решение об отстранении от должности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование дел нижнетагильского завода
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
3
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
6
Умерла актриса Ирина Бунина
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама