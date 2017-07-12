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Российско-японский инвестиционный форум предложили провести в Екатеринбурге

Новости Урала
12 июля, 17:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

В "Иннопроме-2017" приняли участие около 700 представителей бизнеса, промышленных предприятий, органов власти и СМИ из Японии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Представители японских деловых кругов предложили рассмотреть Екатеринбург в качестве площадки для проведения российско-японского инвестиционного форума. Такую идею озвучил генеральный директор Японской ассоциации по развитию торговли с Россией и независимыми государствами (РОТОБО) Окада Кунио.

"В ходе встречи первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова с руководителями деловых ассоциаций Японии РОТОБО и ДЖЕТРО (Японская организация по развитию внешней торговли - прим. ТАСС) и представителями деловых кругов Японии гендиректор Японской ассоциации по развитию торговли с РФ и независимыми странами Кунио сказал, что руководители деловых ассоциаций Японии готовы ходатайствовать перед правительством, чтобы рассмотреть Екатеринбург в качестве площадки для проведения очередного российско-японского инвестиционного форума", - сообщает в среду пресс-служба правительства Свердловской области.

Встреча состоялась на площадке выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Кунио, поблагодарив руководство региона за теплый прием, отметил, что впервые в международной промышленной выставке на Урале приняла участие столь представительная делегация Японии. "Всего в мероприятии приняли участие около 700 представителей бизнеса, промышленных предприятий, органов власти и СМИ. Все было очень хорошо организовано и теперь, когда мы стали ближе понимать друг друга, можем начинать здесь свой бизнес", - сказал представитель японской стороны.

Как отмечается, первый вице-губернатор Орлов от имени руководства региона поблагодарил японских партнеров за работу по подготовке российско-японских мероприятий деловой программы выставки, формирование интересной экспозиции страны. "Глава региона Евгений Куйвашев ставит задачу создания в Свердловской области постоянной коммуникативной площадки для наших деловых партнеров из Японии, в том числе и на площадке "Иннопрома", где может быть организована ежегодная двусторонняя бизнес-секция", - уточнил Орлов.

Японская Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) объединяет 148 действительных и ассоциированных членов. Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) выступает в качестве крупнейшего и наиболее эффективного в Японии центра деловой информации для иностранных бизнесменов, желающих развивать деловые связи с Японией.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой Иннопром-2017 стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор Иннопром - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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