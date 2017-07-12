Сырье для цемента и удобрения из ила планируют делать на новом предприятии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга ищет инвесторов для создания предприятия по переработке ила, из которого в дальнейшем можно будет делать сырье для цемента, удобрения и присадки для дорожного покрытия. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, из которых 600 млн выделит городской водоканал, сообщил в ходе выставки "Иннопром-2017" замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков.

"Мы рассматриваем сегодня строительство межмуниципального предприятия по утилизации иловых осадков. Город Екатеринбург ежегодно создает 180 млн кубометров стоков", - отметил Корюков. Как уточнил замглавы города, стоимость проекта составит около 1,5 млрд рублей, "600 млн готов вложить Водоканал и остаток составит порядка 900 млн рублей, сегодня мы ищем инвесторов, и, если будут деньги, построим завод за четыре года".

"Сегодня новая технология позволяет высушивать этот осадок и использовать его в трех направлениях: использовать при производстве цемента, использовать в качестве удобрения и в качестве присадок для материалов, которые будут использоваться при строительстве дорог", - добавил Корюков.

По его словам, завод будет готов принимать иловые осадки из соседних городов в радиусе 50-70 км, запасов отложений хватит на 50 лет. В настоящее время проблема утилизации иловых осадков решается путем выпаривания воды, после чего отходы перерабатываются естественным путем.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопром-2017" стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство ТАСС.