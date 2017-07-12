Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сырье для цемента и удобрения из ила планируют делать на новом предприятии в Екатеринбурге

Новости Урала
12 июля, 18:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, из которых 600 млн выделит городской водоканал

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга ищет инвесторов для создания предприятия по переработке ила, из которого в дальнейшем можно будет делать сырье для цемента, удобрения и присадки для дорожного покрытия. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, из которых 600 млн выделит городской водоканал, сообщил в ходе выставки "Иннопром-2017" замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков.

"Мы рассматриваем сегодня строительство межмуниципального предприятия по утилизации иловых осадков. Город Екатеринбург ежегодно создает 180 млн кубометров стоков", - отметил Корюков. Как уточнил замглавы города, стоимость проекта составит около 1,5 млрд рублей, "600 млн готов вложить Водоканал и остаток составит порядка 900 млн рублей, сегодня мы ищем инвесторов, и, если будут деньги, построим завод за четыре года".

"Сегодня новая технология позволяет высушивать этот осадок и использовать его в трех направлениях: использовать при производстве цемента, использовать в качестве удобрения и в качестве присадок для материалов, которые будут использоваться при строительстве дорог", - добавил Корюков.

По его словам, завод будет готов принимать иловые осадки из соседних городов в радиусе 50-70 км, запасов отложений хватит на 50 лет. В настоящее время проблема утилизации иловых осадков решается путем выпаривания воды, после чего отходы перерабатываются естественным путем.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопром-2017" стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
СК РФ возбудил дело по факту убийства российского туриста в Абхазии
3
"Аэрофлот" отменяет в четверг 14 рейсов из-за непогоды
4
Умерла актриса Ирина Бунина
5
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
6
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин просит о помиловании
7
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
Темы дня
Реклама