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РМК: все разрешения для начала работ на Томинском месторождении меди на Урале получены

Новости Урала
12 июля, 18:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Препятствий для подготовки месторождения и осуществления там открытой добычи нет, отметила директор управления экологии охраны труда и промышленной безопасности компании Наталья Гончар

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Директор управления экологии охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталья Гончар

Директор управления экологии охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталья Гончар

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Русская медная компания (РМК) получила все необходимые разрешительные документы на разработку Томинского месторождения медно-порфировых руд в Челябинской области. Об этом сообщила в среду журналистам директор управления экологии охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталья Гончар в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"Для проведения работ по вскрытию Томинского месторождения, организации там карьеров, разрешение на строительство не требуется, так как здесь нет объектов капитального строительства. Получение разрешения требуется только на строительство обогатительной фабрики. У нас есть согласованный план горных работ. Препятствий для подготовки месторождения и осуществления там открытой добычи нет", - сказала она, добавив, что в ближайшее время будут получены все остальные документы - существующая сегодня система получения разрешительных документов поэтапная.

По словам Гончар, сроки получения первой руды на Томинском и Калиновском местрождениях разные, но в целом можно говорить о середине следующего года. Также, по словам Гончар, в ходе выполнения Русской медной компанией проекта Томинского ГОКа будет осуществляться рекультивация угольного разреза "Коркинский" - крупнейшего в Евразии. Как сказал ранее спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, на сегодняшний день Челябинская область входит в десятку федеральных программ в утвержденном плане Года экологии. "Есть много интересных проектов в регионе, направленных на улучшение экологической ситуации, - отметил он. - Есть интересный проект по Коркинскому разрезу - наконец-то здесь нашли решение старой проблемы".

В конце июня министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по рекультивации Коркинского угольного разреза, взять продвижение проекта под особый контроль, а также регулярно информировать ведомство о статусе реализации проекта. Учитывая эффект, который может обеспечить ликвидация Коркинского разреза, и ее значимость для жителей Челябинской области, Донской поручил ответственным сотрудникам министерства взять проект под особый контроль, а РМК - регулярно предоставлять в ведомство отчет о ходе работ.

К строительной части разработки Томинского месторождения компания планирует приступить во второй половине 2017 года. "Это ключевая инвестиция группы, с которой связан существенный качественный и количественный скачок в объемах производства в ближайшие годы. Суммарный объем инвестиций в этот проект, который будет реализовываться в два этапа, составит более 65 млрд рублей с учетом НДС", - сказал в понедельник на "Иннопроме" вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик.

О комбинате

Томинский горно-обогатительный комбинат - крупнейший (наряду с Михайловским) медный ГОК, строящийся с нуля на постсоветском пространстве. РМК реализует проект на месторождении "Томинское" в Челябинской области. Планируемая производительность ТГОКа - 28 млн тонн медно- порфировой руды в год (две линии производительностью до 14 млн тонн каждая), в результате чего будет производиться до 500 тыс. тонн медного концентрата в год. В рамках реализации проекта Томинского ГОКа РМК планирует создать порядка 1200 рабочих мест по 125 специальностям, предпочтение будет отдаваться местным жителям - соискателям из Томино, Коркино, Копейска.

Русская медная компания - производственный холдинг, в составе которого 13 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля. РМК осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях и Республике Казахстан. В настоящее время компания входит в тройку главных производителей меди в России.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки является Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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