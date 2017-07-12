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Власти Свердловской области разработали единую методологию развития городов региона

Новости Урала
12 июля, 19:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Это позволит муниципалитетам к концу 2017 года создать собственные инвестиционные проекты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области разработало единую методологию планирования развития городов области. Это позволит муниципалитетам к концу 2017 года создать собственные инвестиционные проекты, в том числе связанные с развитием территорий, рассказал ТАСС вице-губернатор региона Александр Высокинский на международной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

"На сегодня разработана единая методология стратегического планирования развития городов для всей Свердловской области. 47 муниципальных образований у нас в этом процессе по этому году. Работа структурирована не только на уровне администрации города, но и [предполагается] создание экспертных советов: наука, бизнес, общественность, власть и самое главное - СМИ. В моем понимании, мы получим в конце года 15-20 проектов", - сказал Высокинский.

По его словам, в течение следующего года разработка инвестиционных проектов продолжится. "В целом, я думаю, что это будет порядка 80 достаточно хороших проектов. Первый дедлайн у нас - первый квартал, это создание оргструктур, второй дедлайн - это конец второго квартала, первые стратегические разработки, цели, задачи, направления, перечень проектов без разработки. Это на сегодня делаю я, это делает Министерство экономики [области], это делают мои коллеги по социально-экономическому блоку", - рассказал вице-губернатор.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций в основной капитал в Свердловской области планируется увеличить к 2030 году более чем в 16 раз. По словам врио губернатора региона Евгения Куйвашева, в программе "Пятилетка развития" поставлена задача обеспечить выход Свердловской области в тройку регионов - лидеров как по экономическим, так и по социальным показателям.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", страной - партнером выставки является Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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