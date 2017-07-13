СК проведет проверку по сообщениям о заболевших менингитом детях в уральском лагере

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области начало проверку по информации СМИ, что в одном из детских лагерей Сосновского района девять детей заболели менингитом. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
"12 июля 2017 года в средствах массовой информации размещена информация о том, что в одном из детских лагерей Сосновского района Челябинской области число детей, заразившихся вирусной инфекцией, а в последствии госпитализированных, достигло девяти. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по области проводится доследственная проверка", - пояснили в СК.
Ранее сообщалось, что менингит подтвердился у четырех из девяти детей, госпитализированных из спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" в Челябинской области. Прокуратура Сосновского района области проводит проверку.
В администрации лагеря ТАСС сообщили, что первый заезд стартовал в этом году 27 июня. Накануне открытия были проведены все необходимые мероприятия: санитарная и противоклещевая обработка территории, анализ воды, проверка пищеблока. После этого лагерь в установленном порядке обследовала специальная комиссия, которая выдала санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарным правилам.
Заболевшие дети приехали на отдых в составе одной футбольной секции. Они, как и все отдыхающие в лагере "Олимпиец", при поступлении представили необходимые медицинские справки из поликлиник по месту жительства. Первый случай заболевания был зафиксирован 3 июля.