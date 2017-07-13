Суд частично удовлетворил апелляцию на приговор экс-главы УМВД Зауралья Решетникова

"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокамСпорт 13 июля, 9:52
СМИ: "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил "Боруссии" €85 млн за футболиста ОбамеянгаСпорт 13 июля, 9:43
Боксер Трояновский проведет еще один поединок до конца годаСпорт 13 июля, 9:17
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-ПетербургОбщество 13 июля, 9:05
СМИ: итальянский "Кротоне" ведет переговоры с футболистом "Зенита" МаурисиоСпорт 13 июля, 9:02
Первый год премьерства Терезы Мэй - искусство политического боксированияМеждународная панорама 13 июля, 7:15
Умер один из основных фигурантов дела о коррупции в ФИФА Чак БлейзерСпорт 13 июля, 6:43
Ким Чен Ын вручил награды создателям межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 13 июля, 6:06
Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"Экономика и бизнес 13 июля, 5:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 июля. Курганский областной суд в четверг частично удовлетворил апелляцию на приговор экс-главы управления МВД по Курганской области Игоря Решетникова, приговоренного к трем годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями и взысканию ущерба в размере более 14 млн рублей. Судья постановил отменить решение о взыскании средств, сообщили ТАСС в суде.
"Суд апелляционной инстанции отменил приговор Курганского городского суда от 19 апреля и постановил апелляционный приговор, в котором наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно осталось неизменным. Однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции о взыскании средств", - сказал собеседник агентства.
Следствие считает, что Решетников на протяжении нескольких лет использовал ведомственный лечебно-реабилитационный центр в качестве загородного дома, где организовывал неофициальные праздничные мероприятия.
По данным Генпрокуратуры, все это время здание реабилитационного центра содержалось за счет средств федерального бюджета, на что было потрачено более 12 млн рублей. С целью обеспечения комфортного времяпрепровождения Решетников приобретал в реабилитационный центр имущество, не связанное с лечебными процедурами.
В декабре 2012 года и в августе 2013 года Решетников, зная, что срок исполнения госконтракта на подготовку проекта центра кинологической службы УМВД, заключенного с одной из фирм Кургана, истек, а работы по нему не выполнены, подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. В результате из средств федерального бюджета подрядчику были необоснованно перечислены 2 млн рублей.