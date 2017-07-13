Суд частично удовлетворил апелляцию на приговор экс-главы УМВД Зауралья Решетникова

ТАСС, 13 июля. Курганский областной суд в четверг частично удовлетворил апелляцию на приговор экс-главы управления МВД по Курганской области Игоря Решетникова, приговоренного к трем годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями и взысканию ущерба в размере более 14 млн рублей. Судья постановил отменить решение о взыскании средств, сообщили ТАСС в суде.

"Суд апелляционной инстанции отменил приговор Курганского городского суда от 19 апреля и постановил апелляционный приговор, в котором наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно осталось неизменным. Однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции о взыскании средств", - сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что Решетников на протяжении нескольких лет использовал ведомственный лечебно-реабилитационный центр в качестве загородного дома, где организовывал неофициальные праздничные мероприятия.

По данным Генпрокуратуры, все это время здание реабилитационного центра содержалось за счет средств федерального бюджета, на что было потрачено более 12 млн рублей. С целью обеспечения комфортного времяпрепровождения Решетников приобретал в реабилитационный центр имущество, не связанное с лечебными процедурами.

В декабре 2012 года и в августе 2013 года Решетников, зная, что срок исполнения госконтракта на подготовку проекта центра кинологической службы УМВД, заключенного с одной из фирм Кургана, истек, а работы по нему не выполнены, подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. В результате из средств федерального бюджета подрядчику были необоснованно перечислены 2 млн рублей.