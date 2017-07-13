Волонтеры-инвалиды будут работать на Всемирном конгрессе людей с ОВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Люди с ограниченными возможностями вместе с другими добровольцами будут работать на Всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили в четверг в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Более 700 человек из 28 стран станут участниками Всемирного конгресса людей с ОВЗ, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

"Группа добровольцев состоит из 15 человек - инвалидов с ментальными нарушениями. Блок обучения будет идти месяц, в него входят не только вопросы коммуникации с другими людьми с инвалидностью, но и тренинги по командообразованию, музыкальные и художественные занятия, направленные на социализацию. Особое внимание педагоги уделят иностранному языку", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, одним из главных девизов конгресса является инклюзивность - включение людей с инвалидностью и без нее в единое дело, взаимодействие их друг с другом. "Благодаря заявившейся группе волонтеров, инклюзивность будет прослеживаться и в их работе. Люди с ограниченными возможностями вместе с другими добровольцами будут сопровождать ход проведения конгресса на протяжении всех четырех дней. Уникальные подготовительные курсы, преподавателями которых станут люди с инвалидностью, до начала конгресса пройдут около 180 добровольцев", - уточнили в департаменте.

Среди волонтеров есть студенты, работающие граждане, и пенсионеры - добровольцы "серебряного" возраста (одноименное движение активно развивается на Урале). Самой важной темой курсов является умение общаться с людьми с ОВЗ, обучение тому, как им можно и нужно помочь.

Ранее сообщалось, что идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе (Бельгия) в 2015 году. Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты.