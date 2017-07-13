На Урале в "Царские дни" откроется выставка, посвященная княгине Елизавете Федоровне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная великой княгине Елизавете Федоровне и 150-летию Российского общества Красного Креста откроется в царские дни в Алапаевске (Свердловская область). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Как сообщается на сайте епархии, царские дни - ежегодное событие, приуроченное к годовщине убиения царской семьи в июле 1918 года в Екатеринбурге. В рамках "Царских дней" в Екатеринбургской епархии проходит череда культурно-исторических, музыкальных и спортивных мероприятий, а также особые богослужения, посвященные святым царственным страстотерпцам.

"В царские дни в здании Центральной городской Библиотеки им. Пушкина (Алапаевск) откроется передвижная баннерная выставка "Милосердие в истории. Вклад великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность российского общества Красного Креста". Здесь будут представлены малоизвестные страницы истории России конца XIX - начала ХХ веков, рассказывается об огромной работе РОКК в годы Первой мировой войны, когда российский Красный Крест сумел мобилизовать лечебные учреждения по всей стране и оказать помощь сотням тысяч раненых воинов и военнопленным, оказавшимся за ее пределами", - говорится в сообщении.

Основная часть экспозиции посвящена великой княгине Елизавете Федоровне. "Вместе с Великим князем Сергием Александровичем она возглавляла самое крупное отделение российского общества Красного Креста - московское. Принципы работы благотворительных учреждений Елизаветы Федоровны широко используются и в наше время. Копии исторических фотографий и документов, отражающих деятельность Великой княгини в московском отделении российского общества Красного Креста и комментарии к ним собраны на 26 баннерах", - сказали в пресс-службе.

Выставка продолжит свою работу в Екатеринбурге в культурно-просветительском центре "Царский" при Храме-на-Крови. Экспозиция подготовлена фондом "Елисаветинско- Сергиевское просветительское общество" при поддержке Международного комитета Красного Креста и института Всеобщей истории РАН на основе архивных документов и материалов российской прессы конца XIX - начала ХХ веков. Открытие выставки состоялось в конце 2016 года в отделении ООН в Женеве, далее она экспонировалась в Вене, Братиславе и Москве.

В 2017 году фестиваль "Царские дни" проходит под знаком 100-летия от престола императора Николая II. Мероприятия начинаются в июне, а центральным событием Царских дней становится многотысячный Царский крестный ход в ночь на 17 июля - от места расстрела семьи императора (Храм-на-Крови) до места уничтожения останков в урочище Ганина Яма (обитель святых Царственных страстотерпцев), собирающий паломников со всего света.