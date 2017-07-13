Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзы

ТАСС, 13 июля. Археологи обнаружили погребение бронзового века с костными останками во время раскопок на археологическом памятнике Салехард-4, расположенном в устье реки Полуй в нескольких километрах от Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"На памятнике археологи обнаружили погребение с костными останками, датированное приблизительно Х веком до н. э. и относящееся к атлымской культуре позднего бронзового века. Точные результаты будут известны после радиоуглеродного анализа. Захороненный был завернут в бересту, уложен на спине и ориентирован головой на северо-восток", - сказали в пресс-службе.

В центре добавили, что останки сохранились плохо, поэтому установить пол ученым будет очень сложно. "Это был взрослый человек высокого роста, при нем находился точильный камень, в ногах - керамический сосуд. После фиксации погребения костные останки передадут на антропологическую и генетическую экспертизу. У погребенного сохранились зубы, возможно, они дадут информацию о его рационе питания и возрасте", - уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника сектора археологии центра Ольги Тупахиной, захоронение принадлежит древним рыбакам и охотникам. "Атлымская культура характерна для таежной зоны Нижнего Приобья. На сегодняшний день известно более 50 археологических памятников, относящихся к этому периоду. Большинство из них находится в Сургутском Приобье, на территории ЯНАО атлымское захоронение встречается впервые", - отметила она.

Салехард-4 был открыт в 2009 году, найденные фрагменты керамических сосудов эпохи бронзы и средневековья, одно каменное орудие эпохи бронзы дали основания предполагать, что памятник был заселен в разные периоды. Археологические исследования проводятся здесь впервые.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.