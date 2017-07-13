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"Росатом" почти наполовину увеличил число студентов на стройке в Озерске

Новости Урала
13 июля, 14:06 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Студенческая стройка на объектах ПО "Маяк" является самым крупным трудовым проектом госкорпорации в России

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Численность студентов крупнейшей всероссийской студенческой стройки госкорпорации "Росатом" на объектах производственного объединения "Маяк" в закрытом городе Озерске Челябинской области в 2017 году увеличена до 700 человек. Торжественное открытие стройки состоится 15 июля, сообщил ТАСС в четверг специалист Отраслевого центра капитального строительства "Росатома" Геннадий Громяцкий.

"Численность студентов на всероссийской студенческой стройке "Мирный атом" в Озерске Челябинской области увеличена по решению директора производственного объединения "Маяк". В прошлом году был 521 студент (из 10 регионов РФ - прим. ТАСС), в этом году - 700 студентов (из 27 регионов РФ - прим. ТАСС). Проект (студенческой стройки - прим. ТАСС) "Росатома" в Озерске - это самый крупный трудовой проект госкорпорации в России", - сказал собеседник агентства.

По словам Громяцкого, руководство "Росатома" приняло решение увеличить численность студентов на стройке, так как они себя хорошо зарекомендовали. "Руководители производственных участков отмечают их энтузиазм, желание трудиться и достигать высокие результаты. Студенты справляются со строительными нормами, несмотря на свой молодой возраст, быстро осваивают новые профессии. Они даже иногда служат примером для сотрудников госкорпорации", - отметил он.

Всероссийская студенческая стройка "Мирный атом" в Озерске Челябинской области стартовала в 2015 году. В этом строительном сезоне торжественное открытие стройки запланировано на 15 июля. Студенты будут строить инфраструктурные объекты производственного объединения "Маяк". Им поручили ремонт, лакокрасочные, штукатурно- малярные, плиточные работы, возведение новых объектов, благоустройство.

Производственное объединение "Маяк" - предприятие в городе Озерск, где производятся компоненты ядерного оружия, изотопы, хранится и регенерируется отработанное ядерное топливо.

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