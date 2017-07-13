УрФУ вошел в проект Минобрнауки по созданию инновационных центров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) вошел в приоритетный проект Минобрнауки РФ "Вузы как центры создания пространства инновации". Соответствующее соглашение было подписано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017", сообщил в четверг в интервью ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"Прозвучало предложение, от которого мы не смогли отказаться, о том, чтобы именно мы возглавили региональный офис приоритетного проекта "Вузы как центры создания пространства и инноваций". Руководителем этого проекта впервые стал не чиновник, а представитель университета - первый проректор УрФУ Сергей Кортов. Паспорт регионального проекта разработан, он полностью соответствует и стратегии социально-экономического развития Свердловской области, и общему федеральному паспорту проекта", - сказал он.

По словам Кокшарова, в настоящее время с правительством региона создается управляющая компания. "Видимо, это будет в форме некоммерческого партнерства вместе с технопарком "Университетский". Также у нас создан венчурный фонд, то есть мы готовы даже чисто институционально и технически к тому, чтобы в этом проекте занимать роль не только на уровне региона, но и на уровне РФ. То есть фактически на базе ведущих вузов и научных организаций в регионах будет создаваться такая инновационная экосистема", - пояснил ректор.

Приоритетный проект Минобрануки РФ "Вузы как центры пространства создания инноваций" утвержден в 2016 году и рассчитан до 2025 года. Он предполагает создание не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития, а также не менее 60 инжиниринговых центров.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика".

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