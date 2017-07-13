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Региональная часть экспозиции нового музея истории на Урале проходит оцифровку в Москве

Новости Урала
13 июля, 14:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Музейно-выставочный павильон "Россия - моя история" откроется в Екатеринбурге осенью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Региональный контент, который уральские ученые и краеведы разработали для музейно-выставочного павильона "Россия - моя история", проходит оцифровку в Фонде гуманитарных проектов в Москве. К осени музейный комплекс примет первых посетителей, сообщила ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Таких мультимедийных исторических парков в России будет 18, первый открыт в Уфе, мы будем вторым регионом. На данный момент на объекте закончены общестроительные работы. Федеральный компонент экспозиции у всех одинаковый, региональный компонент разрабатывала рабочая группа, в которую вошли историки, краеведы, архивисты Урала. Мы его создали, и сейчас он проходит согласование и оцифровку в Москве, в Фонде гуманитарных проектов", - сказала Учайкина на выставке "Иннопром".

По ее словам, над региональной частью экспозиции нового музея работа шла в течение года, весь контент будет мультимедийным. "Мне бы не хотелось называть фамилии, имена, чтобы никого не обидеть, но мы постарались максимально отразить самые яркие события, людей. Это будет мультимедийное пространство, оно будет решено в едином ключе, едином подходе", - пояснила министр культуры региона.

Выставочный павильон Музея истории России за 350 млн рублей построили в Екатеринбурге на улице Народной Воли, это двухэтажное здание площадью 6,7 тыс. кв. метров. В нем разместится филиал исторического парка "Россия - моя история", который располагается в Москве в павильоне № 57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки - "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945", "1945-2016".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопром-2017" стало "Умное производство", страна- партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство ТАСС.

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