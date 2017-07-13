На Урале спрос на инженеров, энергетиков и технологов вырос за год на 87%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Спрос на инженеров, энергетиков и технологов на Урале вырос за последний год на 87%, сообщила в четверг директор екатеринбургского филиала рекрутинговой компании HeadHunter Анна Хвостова на выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге. При этом в целом по стране есть проблемы с подготовкой инженеров, которую работодатели пока пытаются решать самостоятельно, однако в будущем рынок может перейти на "общий язык в системе подготовки кадров", считают эксперты "Иннопрома".

"На сегодняшний день основными заказчиками на производственный персонал выступают такие традиционные промышленные центры, как Урал, Сибирь, а также крупные региональные центры - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. На Урале наибольший спрос приходится на уникальных инженерных специалистов, за последний год спрос на них вырос на 87% - это инженеры, энергетики, технологи. В Свердловской области рост вакансий по производственному персоналу на 25% выше, чем по России в целом. Средняя заработная плата по Уральскому федеральному округу - около 40 тысяч рублей в целом по производству, рабочий персонал - около 30 тысяч рублей", - сказала Хвостова на пресс-конференции "Как работу на заводе превратить в работу мечты".

HeadHunter - ведущая российская компания интернет- рекрутмента, в базе компании 370 тыс. актуальных вакансий и 23 млн резюме, каждую неделю через ее сайт приглашают на собеседование 465 тыс. человек.

Уралу требуются рабочие руки

Хвостова добавила, что в 2017 году спрос на рабочий персонал вырос на 52%. Наиболее активно он востребован в Челябинской области.

"В Челябинской области на эту сферу приходится 30% вакансий. За первое полугодие наблюдается рост на 147% - это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Такого роста вакансий в сфере рабочего персонала нет даже в Москве, там прирост на 91% за текущий год, следом идут Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало- Ненецкий автономный округ и Курган", - добавила она.

При этом сфера производства не является лидером на рынке вакансий.

"В целом большая часть вакансий на рынке приходится на продажи - 40% вакансий. На втором и третьем местах в разных регионах идут IT, финансы, банковская сфера. В этом году сфера производства на третьем месте по востребованности, 10% всех вакансий по стране приходится на эту сферу и еще 6% строго на рабочий персонал", - уточнила она.

Проблемы подготовки кадров

Генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков, выступивший на "Иннопроме" на пленарной сессии "Подготовка инженерно-технических кадров: потребности, вызовы, образовательные решения", рассказал, что на рынке есть серьезный дисбаланс между требованиями бизнеса и качеством подготовки инженеров.

"Мы видим, что отстает система образования, мы даже на себе это чувствуем, поэтому в какой-то момент решили создать свою школу программистов. … Дисбаланс между тем, что готовит система образования, и тем, что востребовано бизнесом, налицо. Я думаю, что будет еще сложнее, ситуация с адекватной подготовкой инженеров будет ухудшаться", - считает он.

По мнению гендиректора Национального агентства развития квалификации Александра Лейбовича, в России пока не развита система квалификации для инженерно-технических кадров.

"У нас в стране была достаточно развита система квалификации для рабочих, а вот что касается системы квалификации для инженеров, как таковой системы профессиональной квалификации не было. Сегодня работодатели начинают разрабатывать профессиональные квалификации, в том числе для специалистов с высшим образованием, инженеров. … Я думаю, что в скором времени рынок перейдет на общий язык в системе подготовки кадров", - считает он.

Эксперты отметили, что ситуацию спасают сами предприятия и компании, которые вкладывают значительные ресурсы в подготовку кадров под свои требования. В частности, открывают лаборатории в вузах и школах, реализуют стажерские и лидерские программы совместно с колледжами и техникумами.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", партнером выставки является Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.