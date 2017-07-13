В УрФУ создадут специализированные программы бакалавриата для поддержки талантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Специализированные программы бакалавриата для талантливых абитуриентов создадут в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Планируется, что поступившие на эти направления будут реализовывать во время обучения собственные научные проекты, сообщил в четверг в интервью ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017",

"У себя в университете мы будем создавать программы элитного бакалавриата, чтобы не терять этих детей (которые участвуют в проектных сменах, организованных вузом для школьников, в том числе и в образовательном центре "Сириус" - прим. ТАСС). Наши преподаватели постоянно поддерживают с ними связь", - сказал Кошкаров.

Он добавил, что УрФУ является единственным вузом, который уже в течение двух последних лет организует в "Сириусе" Уральские проектные смены. "Эти смены показывают очень высокую эффективность, когда за две-три недели дети добиваются очень высоких результатов. Они делают проекты в области информационных технологий, собственное программное обеспечение, в области нейросетей, биотехнологий", - сказал ректор УрФУ.

По его словам, если эти ребята поступают в Уральский федеральный университет, для них создаются специальные программы, в рамках которых они также работают над своими проектами.

"Мы планируем в феврале следующего года снова провести Уральскую проектную смену в "Сириусе"..., все это укладывается в... соглашение по созданию региональной подсистемы работы и сопровождению талантливых детей", - уточнил собеседник агентства.

Поддержка талантов на Урале

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса".

Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.

Первая пилотная смена центра пройдет с 1 по 21 августа 2017 года. В ней примут участие 200 школьников возрасте от 13 до 15 лет по четырем направлениям: "Наука", "Культура", "Народные промыслы", "Спорт".

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика".

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