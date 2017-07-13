Корпус объекта по уничтожению химоружия в Зауралье будет санирован к концу года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Один из корпусов объекта по уничтожению химического оружия в городе Щучье Курганской области, работа которого закончилась в ноябре 2015 года, будет санирован к концу года. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

Ранее сообщалось, что правительство Курганской области рассматривает вопрос о запуске перепрофилированного объекта по уничтожению химического оружия в городе Щучье. Инвесторы предлагают разместить там производство лекарств и удобрений, однако сначала необходимо провести работы по уничтожению оборудования, которое соприкасалось с химоружием.

"Агентства по уничтожению химического оружия убедили нас, что к концу этого года один корпус будет санирован, и с этого момента мы инициируем процедуру поэтапной передачи этого корпуса для организации первого проекта. Пока приоритет остановлен на проекте производства фармсубстанций на базе этого объекта. Инвестор проекта - компания "Велфарма", - сказал он.

По словам Константинова, так как объект (по уничтожению химоружия - прим. ТАСС) большой, на нем будут работать несколько резидентов. "Есть варианты, при которых на этом объекте может быть размещено предприятие по переработке промышленных отходов. Это на сегодняшний день большая проблема, предприятия стоят с ними, скажем так, один на один, и это предложение тоже нами было озвучено. В Минпромторге серьезно к этому отнеслись, потому что данный объект находится на стыке между Челябинской и Курганской областями, и для двух регионов это было бы замечательным решением", - подчеркнул он, добавив, что приоритет тому или иному проекту будет отдан чуть позднее.

Объект в Щучьем

Объект по уничтожению химоружия в Курганской области был введен в эксплуатацию в марте 2009 года. На нем хранилось 13,7% от общего запаса отравляющих веществ в России. За шесть лет работы утилизировано 5 тыс. 456 тонн фосфорорганических отравляющих веществ. 20 ноября 2015 года уничтожение химоружия было завершено. Объект Щучье стал шестым в России, полностью утилизировавшим химоружие.

О выставке "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", партнером выставки является Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.