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Подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО

Новости Урала
14 июля, 9:25 UTC+3 ТАСС

По данному факту проводится доследственная проверка

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ТАСС, 14 июля. Мужчина, подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика в Каслях Челябинской области, обнаружен мертвым в СИЗО. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

"13 июля 2017 года в одиночной камере следственного изолятора временного содержания (город Златоуст) обнаружено тело 29-летнего мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Мы подтверждаем, что это подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика в Каслях. Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 14 июня в Челябинской области искали пропавшего мальчика, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Ребенок поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. В поисках принимали участие более 700 человек.

Утром 8 июля следователями СК России и оперативными службами ГУ МВД России по Челябинской области тело ребенка было обнаружено. Следователи установили подозреваемого в убийстве - 29-летнего жителя Касли. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 8 сентября.

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