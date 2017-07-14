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Около 40 человек эвакуировано из поликлиники в Екатеринбурге из-за короткого замыкания

Новости Урала
14 июля, 10:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Пострадавших нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники поликлиники в Екатеринбурге эвакуировали порядка 40 человек из-за задымления, сообщили в пятницу в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

"В здании поликлиники на улице Авиаторов в Екатеринбурге произошло короткое замыкание без последующего горения в распределительном щите, расположенном в коридоре на первом этаже. Персонал лечебного учреждения, обнаружив задымление, незамедлительно организовал эвакуацию пациентов и персонала из здания и сообщил о случившемся в пожарно- спасательную службу. До прибытия пожарных всего были эвакуированы 40 человек, из них 26 - пациенты и 14 - работники лечебного учреждения. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что после проветривания помещений поликлиника продолжила работу. "Сообщение о задымлении в поликлинике поступило сегодня в 09:53 (7:53 мск). К месту происшествия выезжали три единицы пожарной техники, восемь человек. Пожарные провели обследование помещений", - уточнили в пресс-службе.

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