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Самую крупную в истории Югры выплату получат семьи и юные жители региона в 2018 году

Новости Урала
14 июля, 10:54 UTC+3 ХАНТЫ-МАНСИЙСК ХАНТЫ-МАНСИЙСК 14, июля. /ТАСС

Получателями поддержи станут более 500 тыс. семей и молодых людей

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Единовременную выплату получат более 515 тыс. семей и молодых жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году - это самая крупная в истории региона подобная выплата. Соответствующий законопроект, предусматривающий выплаты всем жителям региона, родившимся с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года в автономном округе и проживающим в Югре, поддержан губернатором Натальей Комаровой, сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

"По оценкам, получателями поддержи станут 515 тыс. 309 семей и молодых людей. Каждому гражданину выплатят по 5 тыс. рублей. Объем необходимых средств регионального бюджета - 2 млрд 615 млн рублей. Осуществят ее в том числе из средств, полученных от реализации ликвидных активов государственного предприятия автономного округа "Исполнительная дирекция Фонда поколений", - говорится в сообщении.

Выплата будет приурочена к объявленному президентом РФ десятилетию детства, 25-летию Конституции России, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом РФ, и 825-летию первого упоминания о Югре, югорских князьях и зарождении государственности на югорской земле в русских исторических летописях.

Единовременную выплату планируется предоставлять с 1 января до 1 марта 2018 года. Как отмечают в департаменте, по своему охвату это самая масштабная единовременная выплата такого рода в истории Югры.

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