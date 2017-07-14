Дело о причинении ущерба энергокомпании на 16,5 млн руб. возбуждено в Челябинской области

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ТАСС, 14 июля. Прокуратура города Усть-Катава в Челябинской области инициировала возбуждение уголовного дела о причинении ущерба в размере 16,5 млн рублей энергоснабжающей организации.
"Прокуратура города Усть-Катава в ходе проверки выявила факт неправомерного расходования руководством управляющей компании денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за поставленные энергоресурсы. <…> Установлено, что руководство ООО "СтокСервис" злоупотребило доверием руководителей ПАО "Челябэнергосбыт", <…> причинен материальный ущерб на общую сумму около 16,5 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в органы расследования, где <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере")", - сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
В ведомстве рассказали, что в декабре 2014 года ООО "СтокСервис" заключило агентский договор с ООО "Городской очистной комплекс" для сбора платы за коммунальные услуги. "Часть денежных средств, полученных от населения и предназначенных для оплаты ресурсоснабжающей организации, аккумулировалась на специальном счете ООО "Городской очистной комплекс" и не перечислялась по целевому назначению. Кроме того, установлено, что директор ООО "СтокСервис" злостно уклонялся от исполнения решений Арбитражного суда Челябинской области о взыскании задолженности по договорам энергоснабжения в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" в размере почти 14 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в территориальном отделе судебных приставов за злостное неисполнение судебного решения в отношении директора ООО "СтокСервис" возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда"). "Постановлением прокурора города данное уголовное дело изъято у дознавателя отдела судебных приставов и направлено в следственный отдел, где уголовные дела соединены в одно производство. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города", - отметили в прокуратуре.