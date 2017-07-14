ММК увеличит выпуск оцинкованного металлопроката почти на 20% до конца года

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МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 14 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) запустил в пятницу шестой агрегат непрерывного горячего цинкования. Это позволит предприятию до конца 2017 года увеличить производство оцинкованного металлопроката почти на 20% - до более 2 млн тонн в год, пояснили в пресс-службе.
На ММК во время торжественной церемонии кнопку запуска шестого по счету агрегата непрерывного горячего цинкования нажали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров компании Виктор Рашников и генеральный директор ММК Павел Шиляев.
"Агрегат мощностью 450 тыс. тонн в год позволит ММК увеличить выпуск оцинкованного металлопроката почти на 20% - превысив 2 млн тонн в год", - сказали ТАСС в пресс-службе ММК.
Там добавили, что оцинкованный прокат используется для нужд строительной индустрии, производителей тары и упаковки.
Общая стоимость строительства агрегата, начавшегося в сентябре 2015 года, составила 6 млрд евро. В ходе строительства было смонтировано более 3,5 тыс. тонн металлоконструкций, забито около 1,5 тыс. свай.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Около 87% акций ММК принадлежат председателю совета директоров компании Виктору Рашникову.