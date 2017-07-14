Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за гроз и сильного ветра

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ТАСС, 14 июля. Штормовое предупреждение объявлено в отдельных районах Челябинской области. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального главка МЧС.
"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), вечером 14 июля, ночью и днем 15 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в связи с этим повышается "вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП".
В связи с надвигающейся непогодой в МЧС советуют населению убрать вещи с балконов, закрыть окна. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи.