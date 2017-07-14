Музыканты из Колумбии и Грузии выступят на фестивале "Усадьба Jazz" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Музыкальные коллективы Gina Savino Trio из Колумбии и Mgzavrebi из Грузии выступят на V международном музыкальном фестивале "Усадьба Jazz", который 15 июля пройдет в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщила президент фестиваля Мария Семушкина на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Всегда хотелось привезти сюда (в Екатеринбург - прим. ТАСС) что-нибудь особенное, в этот раз это интересная исполнительница из Колумбии Джина Савино. Она является победительницей различных конкурсов, много экспериментирует и с джазом. Гостем мероприятия станет уполномоченный посол государства Колумбия <…> В завершение хорошее настроение, позитив, радость нам подарит грузинская группа Mgzavrebi", - сказала Семушкина.

Всего участниками концертной программы станут более 50 музыкантов, среди которых екатеринбургские исполнители Kickin’ Jass Orchestra и биг-бэнд Виталия Владимирова, а также певица Варвара Визбор, трио Дмитрия Илугина (Москва), Игнат Кравцов & Black Snow Experiment (Москва), Andrei Kondakov Electric project feat. Amy Pieterse (Санкт- Петербург). "Мы можем показать авторскую музыку, свежее решение джазовых стандартов, уже известную авторскую музыку, написанную не так давно", - отметил участник фестиваля, джазовый тромбонист Виталий Владимиров.

Фестиваль пройдет в Харитоновском парке Екатеринбурга. "Посетители смогут пройти барабанный мастер-класс, научиться танцевать сальсу, освоить игру в полилоп, организовать собственный оркестр. Впервые будет работать почта "Усадьбы Jazz", чтобы каждый желающий мог отправить с фестиваля открытку", - добавили организаторы.

О фестивале "Усадьба Jazz"

"Усадьба Jazz" - масштабный джазовый фестиваль, который проходит не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Сочи. На его сценах выступали известные зарубежные и российские исполнители - более тысячи музыкантов со всего мира.

По словам Семушкиной, организаторы рассматривают возможность проведения фестиваля в Перми, Омске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке. "Я очень надеюсь, что география фестиваля будет расширяться. Новой локацией в этом сезоне станет город Конаково в Тверской области", - отметила она.

"Я была бы рада предложить государству, чиновникам, Министерству культуры Свердловской области провести большой джазовый конкурс среди молодых исполнителей. Провести на достойном уровне, чтобы мы смогли обойти как можно большее количество музыкальных школ и училищ, охватить всю область и на фестивале представить финалистов", - добавила президент фестиваля.