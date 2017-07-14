Прокуратура Югры начала проверку по факту невыплаты 23 млн рублей зарплаты на предприятии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры начала проверку по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия "Приобьтрубопроводстрой" в размере 23 млн рублей. Об это сообщили в пятницу в ведомстве.
"По поручению прокурора автономного округа прокуратурой Березовского района организована проверка по факту нарушения трудовых прав работников ОАО "Приобьтрубопроводстрой". По предварительным данным, размер задолженности по оплате труда перед 280 работниками составил свыше 23 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.
В рамках проверки будут установлены причины нарушений, приняты меры по их устранению и выплате долгов, а также привлечены к ответственности виновные, добавили в ведомстве.
"Приобьтрубопроводстрой" является системообразующим предприятием Березовского района округа. Компания специализируется на строительстве и ремонте магистральных и межпромысловых газонефтепроводов, капитальном ремонте зданий и сооружений производственного и гражданского назначения, строительстве автодорог.