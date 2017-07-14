Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концерт звонарей и военного духового оркестра открыл фестиваль колокольного звона на Урале

Новости Урала
14 июля, 17:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Свое мастерство продемонстрировали звонари Троице-Сергиевой Лавры и Екатеринбургской епархии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Фестиваль колокольного звона открылся в пятницу в Екатеринбурге концертом звонарей и духового военного оркестра. Свое мастерство продемонстрировали звонари Троице-Сергиевой Лавры и Екатеринбургской епархии, сообщил ТАСС епископ Среднеуральский Евгений.

"У храма "Большой Златоуст" открыт фестиваль колокольного звона "Благовествуй, земле Уральская!" Кроме звонарей Урала к нам прибыли старший звонарь Троице-Сергиевой Лавры игумен Антоний (Зинин), лучшие звонари Екатеринбургской епархии, а также из Санкт-Петербурга, Тюмени, Сергиева Посада. На открытии состоялся концерт военного духового оркестра "Славянка" и хора храма "Большой Златоуст". После концерта для участников и зрителей фестиваля прошел мастер-класс по звонарному делу", - сказал он.

Смотр звонарей проходит в рамках международного фестиваля православной культуры "Царские дни" и завершится 19 июля в уральском городе Алапаевске. "Игумен Антоний (Зинин) проведет занятия со звонарями Екатеринбургской епархии по особенностям техники колокольных звонов Троице-Сергиевой Лавры и изучению исторических звонов. Колокольный звон на передвижной звоннице будет сопровождать крестный ход в ночь с 16 на 17 июля", - пояснили в Екатеринбургской епархии.

"Царские дни" на Урале

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая II и его семью.

"Царские дни" - ежегодное событие, приуроченное к годовщине гибели царской семьи в июле 1918 года в Екатеринбурге. В это время в Свердловской области проходят культурно-исторические, музыкальные и спортивные мероприятия, а также особые богослужения, посвященные Святым Царственным Страстотерпцам.

В 2017 году "Царские дни" проходят под знаком 100-летия отречения от престола императора Николая II (1868-1918). Мероприятия начались в июне, а центральным событием станет многотысячный крестный ход в ночь на 17 июля - от места расстрела семьи императора (Храм-на-Крови) до места уничтожения останков в урочище Ганина Яма (обитель Святых Царственных Страстотерпцев). В прошлом году участие в крестном ходе приняли около 70 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
5
"Шел сотый день дождя": ливень вновь затопил несколько улиц в Москве
6
Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск
7
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
Темы дня
Реклама