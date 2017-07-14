Концерт звонарей и военного духового оркестра открыл фестиваль колокольного звона на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Фестиваль колокольного звона открылся в пятницу в Екатеринбурге концертом звонарей и духового военного оркестра. Свое мастерство продемонстрировали звонари Троице-Сергиевой Лавры и Екатеринбургской епархии, сообщил ТАСС епископ Среднеуральский Евгений.

"У храма "Большой Златоуст" открыт фестиваль колокольного звона "Благовествуй, земле Уральская!" Кроме звонарей Урала к нам прибыли старший звонарь Троице-Сергиевой Лавры игумен Антоний (Зинин), лучшие звонари Екатеринбургской епархии, а также из Санкт-Петербурга, Тюмени, Сергиева Посада. На открытии состоялся концерт военного духового оркестра "Славянка" и хора храма "Большой Златоуст". После концерта для участников и зрителей фестиваля прошел мастер-класс по звонарному делу", - сказал он.

Смотр звонарей проходит в рамках международного фестиваля православной культуры "Царские дни" и завершится 19 июля в уральском городе Алапаевске. "Игумен Антоний (Зинин) проведет занятия со звонарями Екатеринбургской епархии по особенностям техники колокольных звонов Троице-Сергиевой Лавры и изучению исторических звонов. Колокольный звон на передвижной звоннице будет сопровождать крестный ход в ночь с 16 на 17 июля", - пояснили в Екатеринбургской епархии.

"Царские дни" на Урале

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая II и его семью.

"Царские дни" - ежегодное событие, приуроченное к годовщине гибели царской семьи в июле 1918 года в Екатеринбурге. В это время в Свердловской области проходят культурно-исторические, музыкальные и спортивные мероприятия, а также особые богослужения, посвященные Святым Царственным Страстотерпцам.

В 2017 году "Царские дни" проходят под знаком 100-летия отречения от престола императора Николая II (1868-1918). Мероприятия начались в июне, а центральным событием станет многотысячный крестный ход в ночь на 17 июля - от места расстрела семьи императора (Храм-на-Крови) до места уничтожения останков в урочище Ганина Яма (обитель Святых Царственных Страстотерпцев). В прошлом году участие в крестном ходе приняли около 70 тыс. человек.