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Полиция на Урале задержала подозреваемого в обезглавливании памятника Ленину

Новости Урала
16 июля, 12:44 UTC+3 ТАСС

Монумент был поврежден в Первоуральске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм"

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ТАСС, 16 июля. Полиция в Свердловской области задержала 32-летнего мужчину, который подозревается в повреждении памятника Владимиру Ленину в Первоуральске - скульптуре в субботу оторвали голову. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В субботу в поселке Динас под Первоуральском в полицию от местных жителей в 21:40 поступило сообщение, что у памятника В. И. Ленину мужчина оторвал голову. Подозреваемый задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции Первоуральска, заведено административное производство", - сообщили в ведомстве.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. "Зачем мужчина повредил памятник, сейчас выясняется - он был пьяный, а еще постоянно употребляет наркотические вещества", - сказал Горелых.

По его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".

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