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Столкновение самолета со стаей птиц стало причиной задержки рейсов "Уральских авиалиний"

Новости Урала
17 июля, 8:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, июля. /ТАСС

На данный момент задерживаются два рейса авиакомпании из Симферополя и Анапы

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Столкновение со стаей птиц самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего из Кемерова в Симферополь, стало причиной задержки рейсов на прилет и вылет из Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

"Причиной длительной задержки рейса U6-2932 Симферополь - Екатеринбург стало попадание стаи птиц в воздушное судно, следовавшее рейсом U6-537 Кемерово - Симферополь. У самолета оказался поврежден носовой обтекатель. Для обеспечения безопасности вылета был предоставлен резервный борт. Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о задержке пяти рейсов авиакомпании на прилет и вылет из Кольцова. По данным на вечер воскресенья, 16 июля, задерживалось четыре рейса в Екатеринбург и один - из Екатеринбурга. Задержка составляла от 45 минут до более чем девяти часов.

На данный момент задерживаются два рейса "Уральских авиалиний" из Симферополя (почти 2 часа) и Анапы (почти три часа).

"Уральские авиалинии" входят в Топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.

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