Детский сад в Югре оштрафован на 400 тыс. рублей из-за травмы ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Детский сад в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оштрафован из-за травмы ребенка. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
"Прокуратура Кондинского района провела проверку по факту получения травмы воспитанником детского сада. Установлено, что во время прогулки в детском саду несовершеннолетний получил травму. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил, с детского сада взысканы денежные средства в размере 400 тыс. рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.
Причина несчастного случая, по данным прокуратуры, - нарушение правил охраны труда и техники безопасности воспитателем детского сада.