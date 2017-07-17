В Свердловской области сохранится высокий класс пожарной опасности

ТАСС, 17 июля. МЧС предупреждает о высоком классе пожарной опасности в Свердловской области в ближайшие дни. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области, возможно осложнение обстановки с природными пожарами.

"По прогнозу синоптиков, на всей территории Свердловской области в ближайшие дни сохранится жаркая засушливая погода, местами небольшие осадки. Ожидается повышение температуры выше 25 градусов. Жаркая погода будет способствовать возникновению возгораний в природной среде, особенно на севере Свердловской области", - говорится в сообщении.

Природные пожары возникают либо из-за неосторожного обращения людей с огнем, либо в результате умышленного выжигания травы, либо во время разведения костров. Согласно статистике, девять из десяти природных пожаров возникают по вине человека.

"Сотрудники МЧС России убедительно просят граждан быть предельно осторожными при обращении с огнем", - подчеркнули в главке.