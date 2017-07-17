Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские и следователи раскрыли пропажу менеджера банка в Екатеринбурге

Новости Урала
17 июля, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Задержанный 36-летний местный житель рассказал, что летом прошлого года познакомился с женщиной в парке Чкалова, после ссоры убил ее и спрятал тело

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полиция и следователи раскрыли пропажу в Екатеринбурге менеджера коммерческого банка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в августе 2016 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней жительницы Екатеринбурга - сотрудницы одного из коммерческих банков. Органами внутренних дел был организован комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения женщины. Сыщики уголовного розыска отрабатывали жилой сектор, проверяли алиби тех, кто мог быть причастен к ее исчезновению, опрашивались друзья и знакомые пропавшей.

"Оперуполномоченные совместно со следователями установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний местный житель, работающий в одном из автосервисов города, ранее судимый за имущественные преступления - грабеж и кражу", - сообщила Волк.

Задержанный рассказал, что летом прошлого года познакомился с женщиной в парке Чкалова. После ссоры он убил знакомую и спрятал тело. Подозреваемый арестован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
3
АФК "Система" заявила о техническом дефолте
4
Для летчиков истребителя пятого поколения Т-50 создали "дырявый" костюм
5
Поклонская с иконой Николая II прошла крестным ходом во главе колонны в Екатеринбурге
6
Путин присвоил звание Героя России летчику Рыбникову, погибшему при испытании МиГ-29
7
Евродепутат направила Могерини запрос в связи с отказом выдавать шенгенские визы крымчанам
Темы дня
Реклама