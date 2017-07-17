Полицейские и следователи раскрыли пропажу менеджера банка в Екатеринбурге

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полиция и следователи раскрыли пропажу в Екатеринбурге менеджера коммерческого банка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в августе 2016 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней жительницы Екатеринбурга - сотрудницы одного из коммерческих банков. Органами внутренних дел был организован комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения женщины. Сыщики уголовного розыска отрабатывали жилой сектор, проверяли алиби тех, кто мог быть причастен к ее исчезновению, опрашивались друзья и знакомые пропавшей.

"Оперуполномоченные совместно со следователями установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний местный житель, работающий в одном из автосервисов города, ранее судимый за имущественные преступления - грабеж и кражу", - сообщила Волк.

Задержанный рассказал, что летом прошлого года познакомился с женщиной в парке Чкалова. После ссоры он убил знакомую и спрятал тело. Подозреваемый арестован.