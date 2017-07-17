Незрячий житель Урала добрался автостопом из Екатеринбурга до Байкала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Слепой от рождения житель Екатеринбурга Владимир Васкевич добрался автостопом из Екатеринбурга до Байкала.

Необычное путешествие является этапом подготовки к I Всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре.

"Сегодня мы добираемся до острова Ольхон на Байкале. За плечами 3,5 тыс. километров, чуть больше недели пути и 25 попуток. В путешествии меня сопровождала подруга Вера Золотарева, сотрудница Свердловского областного центра реабилитации инвалидов", - рассказал в понедельник ТАСС Васкевич.

Маршрут инклюзивной экспедиции пролегал через Тюмень, Осмк, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск и другие города. В каждом городе Васкевич в социальных учреждениях проводит мастер-классы и тренинги для инвалидов по зрению. "Цель экспедиции - показать, что возможности безграничны. На Байкале мы пробудем полторы недели, а в конце июля на поезде вернемся в Екатеринбург", - уточнил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что незрячий житель Екатеринбурга автостопом доехал до Великого Устюга, чтобы лично доставить Деду Морозу письма от уральских детей с инвалидностью по зрению.

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран, зарегистрировано более 700 человек.